Flotilla abbordate le imbarcazioni Tajani | Gli attivisti espulsi da Israele

Global Sumud Flotilla abbordata da parte delle forze israeliane. "Ci sono una dozzina di imbarcazioni a 5 miglia da noi, non identificate ma probabilmente israeliane, che naturalmente preparano l'abbordaggio". L'annuncio dalla spedizione umanitaria è giunto così, con le parole del deputato del Pd Arturo Scotto da una delle barche dirette a Gaza con un carico di aiuti umanitari. A bordo c'erano attivisti da oltre 40 Paesi, fra cui Greta Thunberg e Mandla Mandela, nipote di Nelson Mandela. Yasemin Acar, del comitato direttivo della Flotilla, ha riferito che le forze israeliane avevano hanno circondato l'Alma "su entrambi i lati della barca. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Flotilla, abbordate le imbarcazioni. Tajani: "Gli attivisti espulsi da Israele"

In questa notizia si parla di: flotilla - abbordate

#Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso da Napoli a Roma - X Vai su X

Fanpage.it. . In diretta dalla Global Sumud Flotilla - facebook.com Vai su Facebook

Tensione sulla Flotilla, navi circondate. Tajani: "Ho chiesto a Israele no azioni violente" - "Le imbarcazioni della @globalsumudflotilla stanno subendo un'intercettazione illegale. Segnala msn.com

Global Flotilla, perché l'equipaggio è stato arrestato e cosa succederà adesso? - Global Sumud Flotilla è partito con l’obiettivo di rompere il blocco marittimo israeliano sulla Striscia di Gaza e portare aiuti all’enclave. Riporta tag24.it