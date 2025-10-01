Flotilla abbordata da forze Israele scoppia la protesta in Italia | mobilitazioni in corso l’elenco delle città

Dopo la notizia che le forze di Israele hanno abbordato le navi della Global Sumud Flotilla, si stanno organizzando in tutta Italia cortei e mobilitazioni: a Napoli Pro Pal occupano i binari della stazione centrale, a Roma corteo diretto a Termini. Bloccato il porto di Genova. L'elenco delle piazze in aggiornamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso da Napoli a Roma

La "notte" di Elly Schlein. Le doppie risoluzioni di Meloni, Flotilla abbordata. Il Pd lacerato sul Piano Trump

In tutta Italia siamo in attesa degli eventi. Lo abbiamo ribadito stasera ai microfoni di 4 di Sera, col nostro Alberto Bausola da Torino. Siamo l'equipaggio di terra della @globalsumudflotilla e siamo pronti a bloccare tutto se la missione venisse abbordata dalla - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla affiancata da navi israeliane a meno di 70 miglia da Gaza, news in diretta: ordinato l'alt, abbordata la nave "Alma" - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: Iniziato l'abbordaggio delle forze armate ...

Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso da Napoli a Roma - Dopo la notizia che le forze di Israele hanno abbordato le navi della Global Sumud Flotilla, si stanno organizzando in tutta Italia cortei e mobilitazioni ... Come scrive fanpage.it