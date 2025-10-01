Flotilla abbordata da forze Israele scoppia la protesta in Italia | mobilitazioni in corso da Napoli a Roma
Dopo la notizia che le forze di Israele hanno abbordato le navi della Global Sumud Flotilla, si stanno organizzando in tutta Italia cortei e mobilitazioni: a Napoli Pro Pal occupano i binari della stazione centrale, a Roma corteo diretto a Termini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In tutta Italia siamo in attesa degli eventi. Lo abbiamo ribadito stasera ai microfoni di 4 di Sera, col nostro Alberto Bausola da Torino. Siamo l'equipaggio di terra della @globalsumudflotilla e siamo pronti a bloccare tutto se la missione venisse abbordata dalla - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla affiancata da navi israeliane a meno di 70 miglia da Gaza: ordinato l’alt, abbordata la nave “Alma” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: Iniziato l'abbordaggio delle forze armate ... Da fanpage.it
Flotilla, le navi abbordate dalla marina militare israeliana: gli attivisti fermati a 70 miglia dalla Striscia - Sono da poco trascorse le 19:30 quando le prime imbarcazioni della Global Sumud Flotilla vengono abbordate dalla marina militare israeliana. Scrive unita.it