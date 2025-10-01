Flotilla abbordata a 75 miglia da Gaza dall' Idf con 20 navi arrestati membri equipaggio Alma Crosetto | Verranno portati ad Ashdod ed espulsi - DIRETTA

Ilgiornaleditalia.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La spedizione è stata intercettata alle 19.25 ora italiana da imbarcazioni israeliane che hanno imposto l'alt. Nel messaggio trasmesso telefonicamente alla Flotilla l'Idf avverte: "State entrando in una zona di guerra attiva. Se cercherete di forzare il blocco navale sarete ritenuti responsabili del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

flotilla abbordata a 75 miglia da gaza dall idf con 20 navi arrestati membri equipaggio alma crosetto verranno portati ad ashdod ed espulsi diretta

© Ilgiornaleditalia.it - Flotilla abbordata a 75 miglia da Gaza dall'Idf con 20 navi, arrestati membri equipaggio Alma, Crosetto: "Verranno portati ad Ashdod ed espulsi" - DIRETTA

In questa notizia si parla di: flotilla - abbordata

Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso da Napoli a Roma

La "notte" di Elly Schlein. Le doppie risoluzioni di Meloni, Flotilla abbordata. Il Pd lacerato sul Piano Trump

Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso, l’elenco delle città

flotilla abbordata 75 migliaFlotilla abbordata al largo di Israele, scatta la mobilitazione a Genova: presidio a Varco Albertazzi - Dopo le tensioni delle ultime ore, è successo: alle ore 20. telenord.it scrive

flotilla abbordata 75 migliaFlotilla, abbordaggio in corso da navi israeliane a meno di 70 miglia da Gaza, news in diretta: fermata la nave “Alma” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: Iniziato l'abbordaggio delle forze armate ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Abbordata 75 Miglia