Flotilla abbordaggio in corso da navi israeliane a meno di 70 miglia da Gaza news in diretta | fermata la nave Alma

Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: Iniziato l'abbordaggio delle forze armate israeliane. La prima nave abbordata è la "Alma" dopo che le barche della missione umanitaria sono entrate in zona ad alto rischio. Gli aggiornamenti in tempo reale su Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Freedom Flotilla, abbordaggio Handala è un atto di pirateria

Freedom Flotilla, la comunicazione a Israele prima dell’abbordaggio: “Affamare un popolo è un crimine di guerra”

Freedom Flotilla: “Abbordaggio Handala è pirateria Internazionale”

Flotilla, il videomessaggio di Greta Thunberg prima dell'abbordaggio di Israele

"Al momento 20 imbarcazioni stanno venendo verso di noi, alcune sono all'interno della Flotilla e non sappiamo le loro intenzioni. Siamo determinati a continuare, facciamo rotta verso Gaza per rompere il blocco navale, aprire un corridoio umanitario permane

Flotilla, abbordaggio delle forze israeliane in corso. L'ultimo avviso di stop: «State entrando in zona bloccata». Gli attivisti: «Alma circondata, fermato l'equipaggio»

Flotilla, Israele dà l'alt agli attivisti. Circondati da decine di barche, "già iniziato l'abbordaggio". Tensione alle stelle - "Sono a poche miglia dalla testa della Flotilla", riferisce il deputato Pd, Arturo Scotto, che si trova imbarcato su una delle