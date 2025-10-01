Flotilla a un passo dal blocco | Abbordaggio Iniziato a Bologna presidi e cortei
Gli attivisti della Flotilla hanno annunciato l'inizio dell'abbordaggio da parte delle forze israeliane intorno alle 19.45. L'azione è partita con l'intercettazione della barca Alma, isolata poco dopo aver ricevuto l'ordine di fermarsi da Israele."In questo momento gli israeliani stanno iniziando. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
In questa notizia si parla di: flotilla - passo
Global Sumud Flotilla sotto attacco, Delia: «Nessun passo indietro»
Pd, M5s e Avs: “Soccorso militare alla Flotilla primo passo ma non basta. Sanzionare Israele” – Video
Questa notte la Flotilla potrebbe arrivare in una zona di mare pericolosa per i suoi equipaggi. Come tanti sono preoccupato e prego perché nessuno possa essere ferito o addirittura ucciso. La preghiera parte ricordando questo passo del Vangelo di Matteo: G - facebook.com Vai su Facebook
A un passo dall’accordo sul cessate il fuoco e sulla liberazione degli ostaggi, Israele bombarda la delegazione di Hamas a Doha. Il mondo condanna, Netanyahu tira dritto. Nel mirino anche la Global Sumud Flotilla, colpita da un drone in acque tunisine #10se - X Vai su X
Flotilla, iniziato l'abbordaggio. Gli attivisti: "Emergenza ma andiamo avanti" - "E' iniziato l'intercetto di alcune delle barche, in particolare con l'Alma, la connessione va a tratti. Da iltempo.it
Flotilla affiancata da navi israeliane a meno di 70 miglia da Gaza, news in diretta: ordinato l’alt, abbordata la nave “Alma” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: Iniziato l'abbordaggio delle forze armate ... Riporta fanpage.it