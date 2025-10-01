Flotilla a meno di 80 miglia da Gaza attivisti | arrivato alt di Israele 20 navi non identificate a 3 miglia iniziato l' abbordaggio - DIRETTA

La spedizione è stata intercettata alle 19.25 ora italiana da imbarcazioni israeliane che hanno imposto l'alt. La Flotilla è ufficialmente entrata nella zona a rischio, a circa 75 miglia nautiche da Gaza La Global Sumud Flotilla è entrata ufficialmente nella zona a rischio, a 75 miglia nautic. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

