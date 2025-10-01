Flotilla a meno di 80 miglia da Gaza attivisti | arrivato alt di Israele 20 navi non identificate a 3 miglia iniziato l' abbordaggio - DIRETTA

La spedizione è stata intercettata alle 19.25 ora italiana da imbarcazioni israeliane che hanno imposto l'alt. La Flotilla è ufficialmente entrata nella zona a rischio, a circa 75 miglia nautiche da Gaza La Global Sumud Flotilla è entrata ufficialmente nella zona a rischio, a 75 miglia nautic. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Flotilla a meno di 80 miglia da Gaza, attivisti: "arrivato alt di Israele, 20 navi non identificate a 3 miglia", iniziato l'abbordaggio - DIRETTA

In questa notizia si parla di: flotilla - meno

Meloni replica a Schlein sulla Flotilla per Gaza: “Con i canali umanitari già attivi meno rischi e oneri”

Flotilla, Meloni gela Schlein: “Saranno tutelati, ma con altri canali c’erano meno rischi e oneri”

Flotilla, Meloni a Schlein: «Esistono canali con meno rischi, ma tuteleremo i nostri connazionali. Come sempre»

La Flotilla nella zona a rischio, meno di 130 miglia da Gaza. "Incrociati due rimorchiatori israeliani". Italia e Grecia: "Israele garantisca la sicurezza delle imbarcazioni" #ANSA - X Vai su X

La Global Sumud Flotilla è a meno di 130 miglia marine dall’ingresso nelle acque palestinesi, in viaggio con un obiettivo chiaro e ribadito più volte: forzare l’illegale blocco israeliano e aprire un corridoio umanitario per Gaza. In queste ore la delegazione inter - facebook.com Vai su Facebook

Linea arancione, blocco navale, attacchi precedenti: perché la Flotilla è sempre più a rischio - La missione a 240 miglia da Gaza: la sensazione a bordo delle 44 barche – che diventeranno 46 – è che il conto alla rovescia sia iniziato ... Secondo repubblica.it

Flotilla, primo avviso ufficiale della nave Alpino: alle 2 della notte si fermerà. Israele accusa: “Controllati da Hamas” - La nave Alpino seguirà la Flotilla fino a 150 miglia da Gaza, poi si fermerà. Da ilfattoquotidiano.it