Flotilla a meno di 75 miglia da Gaza | 12 barche vengono verso di noi

Ildifforme.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Turchia ha annunciato di aver ricevuto una richiesta di soccorso dalla Flotilla e di essere intervenuta con una nave militare per evacuare 11 attivisti, tra cui tre cittadini turchi. Non sono stati chiariti i motivi dell'allerta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

flotilla a meno di 75 miglia da gaza 12 barche vengono verso di noi

© Ildifforme.it - Flotilla a meno di 75 miglia da Gaza: “12 barche vengono verso di noi”

In questa notizia si parla di: flotilla - meno

Meloni replica a Schlein sulla Flotilla per Gaza: “Con i canali umanitari già attivi meno rischi e oneri”

Flotilla, Meloni gela Schlein: “Saranno tutelati, ma con altri canali c’erano meno rischi e oneri”

Flotilla, Meloni a Schlein: «Esistono canali con meno rischi, ma tuteleremo i nostri connazionali. Come sempre»

flotilla meno 75 migliaAzione imminente: Flotilla a 78 miglia da Gaza, navi israeliane pronte a intercettare le barche degli attivisti - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: le barche della missione umanitaria sono ... Scrive fanpage.it

flotilla meno 75 migliaLa Flotilla: 'Una dozzina di barche verso di noi'. Meloni: 'Irresponsabile insistere' - LIVE - La premier: 'Forse la sofferenza dei palestinesi non era la priorità'. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Meno 75 Miglia