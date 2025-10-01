Flotilla a Gaza in centinaia entrano sui binari della stazione Cadorna a Milano | Blocchiamo la città

Fanpage.it | 1 ott 2025

Diverse centinaia di persone a Milano hanno risposto alla mobilitazione in sostegno della Global Sumud Flotillia, fermata oggi dalla marina militare israeliana davanti alle coste di Gaza. Il raduno è partito da piazza Scala. 🔗 Leggi su Fanpage.it

