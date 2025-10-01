Flotilla a Gaza in centinaia entrano sui binari della stazione Cadorna a Milano | Blocchiamo la città

Diverse centinaia di persone a Milano hanno risposto alla mobilitazione in sostegno della Global Sumud Flotillia, fermata oggi dalla marina militare israeliana davanti alle coste di Gaza. Il raduno è partito da piazza Scala. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dello Strologo e la Flotilla per Gaza: “I 40mila veri costruttori di pace lontani dai veleni social”

Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro

Abbordaggi della Marina Militare Israeliana? in corso: operazioni in piene acque internazionali. La nave Alma della Flotilla non rilascia più il segnale GPS dalle ore 18:06 CEST (16:06 UTC): a 90 miglia nautiche dalla costa di Gaza. ? Abbordaggi arbitr - X Vai su X

Flotilla verso Gaza: 'Se ci sarà sequestro sarà atto criminale', le parole degli attivisti a bordo - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla a 75 miglia da Gaza. Superato il punto in cui fu bloccata la nave Madleen. Turchia: «Abbiamo evacuato 11 persone» - Qatar, Egitto e Turchia stanno premendo su Hamas perchè accetti la proposta presentata dal presidente americano Donald Trump per mettere fine alla guerra nella Striscia di Gaza. Lo riporta ilsole24ore.com

Flotilla a 90 miglia da Gaza: «Finiremo agli arresti, consapevoli che non riusciremo ad arrivare». La marina militare israelina userà altoparlanti: «Tornate indietro» - La Turchia ha evacuato dalle barche della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza 11 attivisti che avevano richiesto assistenza, tra cui 3 turchi. Riporta leggo.it