Flotilla a 90 miglia da Gaza | Ministro Israele | Non è tardi consegnate gli aiuti | Meloni | Le sofferenze dei palestinesi forse non sono la loro priorità

Tgcom24.mediaset.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Marina israeliana ha detto di essere pronta a prendere il controllo in alto mare delle oltre 50 navi della che sono entrate nel raggio di intercettazione dell'esercito. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

flotilla a 90 miglia da gaza ministro israele non 232 tardi consegnate gli aiuti meloni le sofferenze dei palestinesi forse non sono la loro priorit224

© Tgcom24.mediaset.it - Flotilla a 90 miglia da Gaza | Ministro Israele: "Non è tardi, consegnate gli aiuti" | Meloni: "Le sofferenze dei palestinesi forse non sono la loro priorità"

In questa notizia si parla di: flotilla - miglia

Global Sumud Flotilla, colpita altra nave da presunto drone a 20 miglia dal porto Sidi Bou Said, Tunisia: "Non siamo stati noi" - VIDEO

Global Sumud Flotilla denuncia: "Multipli droni non identificati avvistati a 200 miglia da Porto Palo", Delia: "Ci hanno seguito" - VIDEO

Flotilla, delegazione italiana rifiuta la deviazione aiuti a Cipro. I delegati: «Israele non ci fermerà». Crosetto: «450 miglia da punto pericoloso, non garantiremo sicurezza»

flotilla 90 miglia gazaFlotilla a 90 miglia da Gaza, 'mai missione così vicina' - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Secondo giornaledibrescia.it

flotilla 90 miglia gazaFlotilla, le notizie in diretta: “Siamo a meno di 100 miglia da Gaza, si vedono navi israeliane”, Meloni: “Irresponsabile insistere” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: le barche della missione umanitaria sono ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla 90 Miglia Gaza