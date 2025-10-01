Flotilla a 90 miglia da Gaza Mai missione così vicina Turchia | Abbiamo evacuato 11 persone

«Siamo a 90 miglia da Gaza, credo che mai una spedizione sia stata così vicina e con queste dimensioni. Per questo da un lato proviamo grande orgoglio e dall’altro rabbia perché siamo consapevoli di non riuscire ad arrivare». Lo dice il deputato del Pd Arturo Scotto, imbarcato sulla Global Sumud Flotilla. «Saremo intercettati in acque internazionali e verremo probabilmente messi agli arresti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

La Turchia ha evacuato dalle barche della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza 11 attivisti che avevano richiesto assistenza, tra cui 3 turchi.

"Siamo a 90 miglia da Gaza, credo che mai una spedizione sia stata così vicina e con queste dimensioni.

