Flotilla a 90 miglia da Gaza Mai missione così vicina Turchia | Abbiamo evacuato 11 persone
«Siamo a 90 miglia da Gaza, credo che mai una spedizione sia stata così vicina e con queste dimensioni. Per questo da un lato proviamo grande orgoglio e dall’altro rabbia perché siamo consapevoli di non riuscire ad arrivare». Lo dice il deputato del Pd Arturo Scotto, imbarcato sulla Global Sumud Flotilla. «Saremo intercettati in acque internazionali e verremo probabilmente messi agli arresti. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: flotilla - miglia
Global Sumud Flotilla, colpita altra nave da presunto drone a 20 miglia dal porto Sidi Bou Said, Tunisia: "Non siamo stati noi" - VIDEO
Global Sumud Flotilla denuncia: "Multipli droni non identificati avvistati a 200 miglia da Porto Palo", Delia: "Ci hanno seguito" - VIDEO
Flotilla, delegazione italiana rifiuta la deviazione aiuti a Cipro. I delegati: «Israele non ci fermerà». Crosetto: «450 miglia da punto pericoloso, non garantiremo sicurezza»
La Flotilla a 90 miglia da Gaza, "mai missione così vicina". Scotto (Pd): "Saremo intercettati e forse messi agli arresti" #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/10/01/la-flotilla-si-avvicina-a-gaza-meloni-forse-la-sofferenza-dei-palestinesi-non-era_5655239 - X Vai su X
askanews. . "C'è stata una sensazione di abbandono", così la portavoce di #GlobalSumudFlotilla Delia in conferenza stampa riguardo all'annuncio, a 150 miglia da #Gaza, in acque internazionali, della nave della Marina Militare #Alpino che non avrebbe acco - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla a 90 miglia da Gaza: «Finiremo agli arresti, consapevoli che non riusciremo ad arrivare». La marina militare israelina userà altoparlanti: «Tornate indietro» - La Turchia ha evacuato dalle barche della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza 11 attivisti che avevano richiesto assistenza, tra cui 3 turchi. Secondo leggo.it
Flotilla a 90 miglia da Gaza, 'mai missione così vicina' - "Siamo a 90 miglia da Gaza, credo che mai una spedizione sia stata così vicina e con queste dimensioni. Da tuttosport.com