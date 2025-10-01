Flotilla a 90 miglia da Gaza | alle 19 | 25 è arrivato l' alt di Israele | Massima allerta | avvistate 20 navi da guerra

La Marina israeliana ha detto di essere pronta a prendere il controllo in alto mare delle oltre 50 navi della che sono entrate nel raggio di intercettazione dell'esercito. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Flotilla a 90 miglia da Gaza: alle 19:25 è arrivato l'alt di Israele | "Massima allerta": avvistate 20 navi da guerra

In questa notizia si parla di: flotilla - miglia

Global Sumud Flotilla, colpita altra nave da presunto drone a 20 miglia dal porto Sidi Bou Said, Tunisia: "Non siamo stati noi" - VIDEO

Global Sumud Flotilla denuncia: "Multipli droni non identificati avvistati a 200 miglia da Porto Palo", Delia: "Ci hanno seguito" - VIDEO

Flotilla, delegazione italiana rifiuta la deviazione aiuti a Cipro. I delegati: «Israele non ci fermerà». Crosetto: «450 miglia da punto pericoloso, non garantiremo sicurezza»

Ci sono dieci navi israeliane a 5 miglia dalla Flotilla, dice una delle barche. Tutti gli aggiornamenti man mano che arrivano sul liveblog: - X Vai su X

La Flotilla nella zona a rischio, meno di 130 miglia da Gaza. "Incrociati due rimorchiatori israeliani". Italia e Grecia: "Israele garantisca la sicurezza delle imbarcazioni" #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla a 90 miglia da Gaza: «Finiremo agli arresti, consapevoli che non riusciremo ad arrivare». La marina militare israelina userà altoparlanti: «Tornate indietro» - La Turchia ha evacuato dalle barche della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza 11 attivisti che avevano richiesto assistenza, tra cui 3 turchi. leggo.it scrive

La Flotilla "siamo a 90 miglia da Gaza, decine di barche a 4 miglia da noi". Meloni: "Insi... - Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono arrivate a meno di 90 miglia dalle coste di Gaza, entrando nella 'zona ad alto rischio' in cui Israele in passato ha bloccato le missioni umanita ... Segnala msn.com