Flotilla a 90 miglia da Gaza | alle 19 | 25 è arrivato l' alt di Israele | Massima allerta | avvistate 20 navi da guerra

Tgcom24.mediaset.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Marina israeliana ha detto di essere pronta a prendere il controllo in alto mare delle oltre 50 navi della che sono entrate nel raggio di intercettazione dell'esercito. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

flotilla a 90 miglia da gaza alle 19 25 232 arrivato l alt di israele massima allerta avvistate 20 navi da guerra

© Tgcom24.mediaset.it - Flotilla a 90 miglia da Gaza: alle 19:25 è arrivato l'alt di Israele | "Massima allerta": avvistate 20 navi da guerra

In questa notizia si parla di: flotilla - miglia

Global Sumud Flotilla, colpita altra nave da presunto drone a 20 miglia dal porto Sidi Bou Said, Tunisia: "Non siamo stati noi" - VIDEO

Global Sumud Flotilla denuncia: "Multipli droni non identificati avvistati a 200 miglia da Porto Palo", Delia: "Ci hanno seguito" - VIDEO

Flotilla, delegazione italiana rifiuta la deviazione aiuti a Cipro. I delegati: «Israele non ci fermerà». Crosetto: «450 miglia da punto pericoloso, non garantiremo sicurezza»

flotilla 90 miglia gazaFlotilla a 90 miglia da Gaza: «Finiremo agli arresti, consapevoli che non riusciremo ad arrivare». La marina militare israelina userà altoparlanti: «Tornate indietro» - La Turchia ha evacuato dalle barche della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza 11 attivisti che avevano richiesto assistenza, tra cui 3 turchi. leggo.it scrive

flotilla 90 miglia gazaLa Flotilla "siamo a 90 miglia da Gaza, decine di barche a 4 miglia da noi". Meloni: "Insi... - Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono arrivate a meno di 90 miglia dalle coste di Gaza, entrando nella 'zona ad alto rischio' in cui Israele in passato ha bloccato le missioni umanita ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Flotilla 90 Miglia Gaza