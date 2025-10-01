Flotilla a 75 miglia da Gaza iniziato abbordaggio dopo alt di Israele con più di 20 navi e 5 gommoni stato d' emergenza su imbarcazioni - DIRETTA
La spedizione è stata intercettata alle 19.25 ora italiana da imbarcazioni israeliane che hanno imposto l'alt. La Flotilla è ufficialmente entrata nella zona a rischio, a circa 75 miglia nautiche da Gaza La Global Sumud Flotilla è entrata ufficialmente nella zona a rischio, a 75 miglia nautic.
Global Sumud Flotilla, colpita altra nave da presunto drone a 20 miglia dal porto Sidi Bou Said, Tunisia: "Non siamo stati noi" - VIDEO
Global Sumud Flotilla denuncia: "Multipli droni non identificati avvistati a 200 miglia da Porto Palo", Delia: "Ci hanno seguito" - VIDEO
Flotilla, delegazione italiana rifiuta la deviazione aiuti a Cipro. I delegati: «Israele non ci fermerà». Crosetto: «450 miglia da punto pericoloso, non garantiremo sicurezza»
La Flotilla: «Dodici barche della marina israeliana a 4 miglia da noi»
La Flotilla nella zona a rischio, meno di 130 miglia da Gaza. "Incrociati due rimorchiatori israeliani". Italia e Grecia: "Israele garantisca la sicurezza delle imbarcazioni" #ANSA
Le barche di Flotilla a 75 miglia da Gaza. Scotto (Pd): "12 barche vengono verso di noi, tra poco verremo intercettati" - Nel corso della notte a Roma, alcuni studenti del liceo occupato Cavour e aderenti a Osa, hanno inscenato un blitz sul ponte Annibaldi a poca distanza dal Colosseo.
Flotilla affiancata da navi israeliane a meno di 70 miglia da Gaza: ordinato l'alt, abbordata la nave "Alma" - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: Iniziato l'abbordaggio delle forze armate ...