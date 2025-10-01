Flotilla a 75 miglia da Gaza forze israeliane sull' Alma ed equipaggio fermato Idf minaccia | Bloccheremo e confischeremo imbarcazioni - DIRETTA
La spedizione è stata intercettata alle 19.25 ora italiana da imbarcazioni israeliane che hanno imposto l'alt. Nel messaggio trasmesso telefonicamente alla Flotilla l'Idf avverte: "State entrando in una zona di guerra attiva. Se cercherete di forzare il blocco navale sarete ritenuti responsabili del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: flotilla - miglia
Global Sumud Flotilla, colpita altra nave da presunto drone a 20 miglia dal porto Sidi Bou Said, Tunisia: "Non siamo stati noi" - VIDEO
Global Sumud Flotilla denuncia: "Multipli droni non identificati avvistati a 200 miglia da Porto Palo", Delia: "Ci hanno seguito" - VIDEO
Flotilla, delegazione italiana rifiuta la deviazione aiuti a Cipro. I delegati: «Israele non ci fermerà». Crosetto: «450 miglia da punto pericoloso, non garantiremo sicurezza»
La Flotilla: «Dodici barche della marina israeliana a 4 miglia da noi» - X Vai su X
«Siamo a 130-135 miglia dalla costa di Gaza. Al momento non abbiamo avuto segnali di alt da Israele ma siamo in allerta permanente». A dirlo il deputato del Pd Arturo Scotto, che sta partecipando alla missione della Global Sumud Flotilla. «Siamo consapev - facebook.com Vai su Facebook
Le barche di Flotilla a 75 miglia da Gaza. Scotto (Pd): “12 barche vengono verso di noi, tra poco verremo intercettati” - Nel corso della notte a Roma, alcuni studenti del liceo occupato Cavour e aderenti a Osa, hanno inscenato un blitz sul ponte Annibaldi a poca distanza dal Colosseo. Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Flotilla affiancata da navi israeliane a meno di 70 miglia da Gaza: ordinato l’alt, abbordata la nave “Alma” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: Iniziato l'abbordaggio delle forze armate ... Da fanpage.it