Flotilla a 145 miglia da Gaza | entrata nella zona rossa all’alba La nave Alpino si è fermata
"Siamo a meno di 145 miglia nautiche da Gaza". Lo rende noto la Global Sumud Flotilla attraverso i social. "Mentre navighiamo più vicini a Gaza, restiamo vigili entrando nell'area in cui sono state intercettate eo attaccate le precedenti flottiglie", aggiunge la spedizione precisando che la navigazione continua senza lasciarsi scoraggiare "dalle minacce e dalle tattiche intimidatorie israeliane". L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
La Global Sumud Flotilla ha ricevuto un messaggio dalla nave Alpino della Marina Militare italiana, che comunica alle imbarcazioni della Flotilla di trovarsi attualmente a 150 miglia nautiche da Gaza. Come già anticipato, la nave Alpino non proseguirà lungo q - X Vai su X
Nella notte la Flotilla entra nelle 150 miglia da Gaza, il tratto di mare che Israele considera invalicabile. La nave militare italiana l’abbandona. Meloni copre l’aggressione dell’Idf e accusa gli attivisti di essere loro a boicottare una presunta pace. Le risponderan - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla: «Siamo a meno di 145 miglia nautiche da Gaza, ci prepariamo a venire intercettati da navi israeliane» - «Mentre navighiamo più vicini a Gaza, restiamo vigili entrando nell'area in cui sono state in ... Secondo ilmessaggero.it
Guerra Israele, Flotilla in zona alto rischio: "Avvicinati da navi non identificate". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, Flotilla in zona alto rischio: 'Avvicinati da navi non identificate'. Lo riporta tg24.sky.it