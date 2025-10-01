Flotilla a 145 miglia da Gaza | entrata nella zona rossa all’alba La nave Alpino si è fermata

"Siamo a meno di 145 miglia nautiche da Gaza". Lo rende noto la Global Sumud Flotilla attraverso i social. "Mentre navighiamo più vicini a Gaza, restiamo vigili entrando nell'area in cui sono state intercettate eo attaccate le precedenti flottiglie", aggiunge la spedizione precisando che la navigazione continua senza lasciarsi scoraggiare "dalle minacce e dalle tattiche intimidatorie israeliane". L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

