Flotilla a 130 miglia da Gaza | è in zona rossa Atteso il primo possibile contatto con le forze israeliane

Le navi della Global Sumud Flotilla si trovano a circa 130 miglia nautiche da Gaza, all’interno della zona rossa. Nelle prossime ore è atteso un primo possibile contatto con le forze militari israeliane. L’attenzione è massima: il passaggio più delicato potrebbe arrivare entro 24–36 ore, quando la flotta toccherà l’area in cui, in passato, altre missioni sono state intercettate. Indice. Flotilla a 130 miglia da Gaza, la situazione in mare. Comunicazioni disturbate e denunce degli attivisti. Le mosse e le reazioni: Mediterraneo ed Europa. Le prossime ore. FAQ Flotilla a 130 miglia da Gaza. Flotilla a 130 miglia da Gaza, la situazione in mare. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Flotilla a 130 miglia da Gaza: è in zona rossa. Atteso il primo possibile contatto con le forze israeliane

Global Sumud Flotilla, colpita altra nave da presunto drone a 20 miglia dal porto Sidi Bou Said, Tunisia: "Non siamo stati noi" - VIDEO

Global Sumud Flotilla denuncia: "Multipli droni non identificati avvistati a 200 miglia da Porto Palo", Delia: "Ci hanno seguito" - VIDEO

Flotilla, delegazione italiana rifiuta la deviazione aiuti a Cipro. I delegati: «Israele non ci fermerà». Crosetto: «450 miglia da punto pericoloso, non garantiremo sicurezza»

Il punto alle 10 - Flotilla a 135 miglia da Gaza, 'ancora nessun alt'. Nella notte la fregata Alpino ha diramato l'ultimo avviso ufficiale. #ANSA - X Vai su X

Radio1 Rai. . #Flotilla a 130 miglia da #Gaza. Gli attivisti sui social “Siamo nella zona a rischio. Gli israeliani sono arrivati e disturbano le comunicazioni. Nave di testa accerchiata per 6 minuti nella notte. Poi sono andati via”. - facebook.com Vai su Facebook

IL PUNTO - Flotilla a 135 miglia da Gaza, 'ancora nessun alt' - "Siamo in allerta permanente", fa sapere il deputato del Pd, Arturo Scotto, che sta partecipando alla missione, aggiungendo che bordo delle imbarcazioni sono "consapevoli" che nel corso della giornata ... Segnala ansa.it

Flotilla: «Siamo a meno di 130 miglia nautiche da Gaza, ci prepariamo a venire intercettati da navi israeliane, per ora nessun alt». Avvistato un sommergibile in immersione - Al momento non abbiamo avuto segnali di alt da Israele ma siamo in allerta permanente». Da ilmessaggero.it