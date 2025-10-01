Flotilla a 120NM da Gaza anche Spagna abbandona scorta fregata Furor resta a distanza ex sindaca Barcellona | Delusione; salpata marina israeliana

Anche la Spagna fa un passo indietro: la fregata Furor non scorterà le imbarcazioni e non entrerà nel blocco navale israeliano. Una decisione che ha scatenato la protesta di Ada Colau, ex sindaca di Barcellona, presente sulla nave Alma. Nel frattempo, da Ashdod, è salpata un’unità della Marina israe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

