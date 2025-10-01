Flotilla a 120NM da Gaza anche Spagna abbandona scorta fregata Furor resta a distanza ex sindaca Barcellona | Delusione; salpata marina israeliana

Anche la Spagna fa un passo indietro: la fregata Furor non scorterà le imbarcazioni e non entrerà nel blocco navale israeliano. Una decisione che ha scatenato la protesta di Ada Colau, ex sindaca di Barcellona, presente sulla nave Alma. Nel frattempo, da Ashdod, è salpata un’unità della Marina israe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Flotilla a 120NM da Gaza, anche Spagna abbandona scorta, fregata Furor resta a distanza, ex sindaca Barcellona: “Delusione”; salpata marina israeliana

In questa notizia si parla di: flotilla - 120nm

Aggiornamento Flottiglia Sumud – verso Gaza Comunicato del 12 settembre 2025 – ore 15:00 UTC La Global Sumud Flotilla continua la sua rotta nel Mediterraneo. L’obiettivo è raggiungere Gaza rompendo l’assedio. In base ai dati pubblici di traccia - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, le notizie in diretta da Gaza: barche a circa 120 miglia dalla costa: Croatti (M5s): “Quella nave in fondo è Israele” - Le ultime notizie sulla guerra di Israele a Gaza e sul viaggio della Global Sumud Flotilla verso la Striscia: le barche della missione umanitaria sono ... fanpage.it scrive

La flotilla si avvicina alle acque di Gaza: "Siamo a 120 miglia dalla costa" - Nella notte alcune imbarcazioni non identificate si sarebbero avvicinate alle navi degli attivisti. Lo riporta ilfoglio.it