Flotilla 10mila piazza a Roma | polizia blocca il corteo diretto a Palazzo Chigi

Sono circa 10mila i manifestanti pro Pal che sono scesi in piazza a Roma a sostegno della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta a Gaza e questa notte bloccata dalla marina israeliana. Il corteo partito da Stazione Termini e diretto a palazzo Chigi è stato fermato in piazza Barberini da un ingente dispiegamento di forze di polizia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Flotilla, in 10mila in corteo a Roma verso San Silvestro. Blocchi a Napoli e Torino. I sindacati: «Sciopero generale il 3 ottobre». Salvini: «Valuto la precettazione»

