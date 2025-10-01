Flotilla 10mila piazza a Roma | polizia blocca il corteo diretto a Palazzo Chigi
Sono circa 10mila i manifestanti pro Pal che sono scesi in piazza a Roma a sostegno della Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta a Gaza e questa notte bloccata dalla marina israeliana. Il corteo partito da Stazione Termini e diretto a palazzo Chigi è stato fermato in piazza Barberini da un ingente dispiegamento di forze di polizia L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Flotilla, in 10mila in corteo a Roma verso San Silvestro. Blocchi a Napoli e Torino. I sindacati: «Sciopero generale il 3 ottobre». Salvini: «Valuto la precettazione»
Siamo in 10mila in piazza a Catania a sostegno della Global Sumud Flotilla. Il messaggio è chiaro. Se le tonnellate di derrate alimentari non raggiungeranno Gaza, se anche questa volta il nostro Governo dimostrerà la sua complicità, siamo pronti a risponder - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, migliaia di attivisti a Roma in piazza Barberini: le immagini della protesta - Migliaia di attivisti proPal si sono riversati in piazza Barberini a Roma, scandendo slogan a sostegno della Palestina e contro il governo israeliano. Riporta lapresse.it
Flotilla, Pro-Pal occupano Piazza dei Cinquecento a Roma - Circa un migliaio di manifestanti ha occupato Piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini, a Roma, per protestare contro l'abbordaggio della Global Sumud ... Scrive msn.com