Flavio Tranquillo e Federico Buffa | i grandi Racconti Sportivi 2025 a Macerata

Tutto pronto a Macerata per il Festival Nazionale Giornalismo Sportivo, Racconto Sportivo ed Etica Sportiva 2025 ( Overtime Festival 2025 ). Da mercoledì 8 ottobre a domenica 12 ottobre storytelling sportivo sotto i riflettori nel centro storico di Macerata, in occasione della 15^ edizione del Festival Overtime. UN FESTIVAL SPORTIVO UNICO NEL SUO GENERE: ECCO OVERTIME 2025 MACERATA CON FEDERICO BUFFA E FLAVIO TRANQUILLO. Ideato e organizzato dall'Associazione cultuale Pindaro (degli attivissimi Michele e Angelo Spagnuolo), Overtime Festival viene definito come il primo e unico festival in Italia a parlare di sport, etica e cultura di tipo sportivo.

