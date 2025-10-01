Flash mob Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza presso Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII

Gentile Redazione, con la presente siamo lieti di invitarVi a partecipare e dare copertura giornalistica al flash mobLuci sulla Palestina100 ospedali per Gaza”, che si terrà a Bari, mercoledì 2 ottobre alle ore 21:00 davanti all’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII (ingresso Via Amendola 207 –. 🔗 Leggi su Baritoday.it

