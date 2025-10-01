Fishmarche-t a Senigallia conto alla rovescia per la festa del mare e della cultura marinara

Anconatoday.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SENIGALLIAConto alla rovescia a Senigallia per la terza edizione di Fishmarche-t, la festa del mare e della cultura marinara in programma dal 3 al 5 ottobre 2025 in Piazzale Rosi. Dopo il successo della scorsa edizione l’evento torna a confermarsi come un appuntamento imperdibile per chi vuole. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fishmarche - senigallia

fishmarche t senigallia contoA Senigallia torna Fishmarche-t - Il porto di Senigallia torna a trasformarsi in un grande palcoscenico del gusto e della cultura marinara con la terza edizione di Fishmarche- senigallianotizie.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Fishmarche T Senigallia Conto