Fisco quasi metà degli italiani non paga l' Irpef | il 43% non dichiara redditi
Su una popolazione di quasi 59 milioni di persone, hanno presentato la dichiarazione dei redditi 42,57 milioni di cittadini. Tuttavia, quelli che hanno effettivamente versato almeno un euro di Irpef si fermano a 33,54 milioni, poco più della metà degli italiani.
Un italiano su due non paga un euro di Irpef. Il ceto medio regge il fisco di quasi tutto il paese
Il pizzo di Stato. (cit. #Meloni) Un italiano su due non paga un euro di #Irpef. Il ceto medio regge il fisco di quasi tutto il Paese - Il Rapporto di Itinerari previdenziali: Metà degli italiani vive con meno di 10mila € lordi all'anno: non è credibile
Minimale fino in fondo. Il ricco lascito che Giorgio Armani ha destinato ai suoi eredi lascerà con ogni probabilità l'amaro in bocca al Fisco, che a fronte di un patrimonio di quasi 12 miliardi stimato da Forbes potrebbe incassare come imposte di successione mol