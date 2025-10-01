Firenze visite gratuite contro il tumore al seno

Firenze, 1 ottobre 2025 – Visite gratuite e sensibilizzazione: torna anche quest’anno Lilt for Women, l’iniziativa promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che, in occasione della Campagna internazionale Nastro Rosa, ricorda a tutte le donne l’importanza della prevenzione del tumore al seno, una patologia che continua a colpire ogni anno circa 60 mila italiane. L’avvio ufficiale è fissato per mercoledì 8 ottobre in Piazza della Repubblica a Firenze, dove l’unità mobile di Lilt offrirà visite senologiche gratuite. Alle ore 12.00 sarà presente la runner e giornalista sportiva Rocìo Rodriguez, testimonial della campagna. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, visite gratuite contro il tumore al seno

