Firenze sicurezza | controlli alle Cascine e a Santa Maria Novella Due arresti e raffica di denunce

Firenzepost.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio a Firenze predisposti per la prevenzione dei reati predatori, dello spaccio di stupefacenti e finalizzati al rintraccio di cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

firenze sicurezza controlli alle cascine e a santa maria novella due arresti e raffica di denunce

© Firenzepost.it - Firenze, sicurezza: controlli alle Cascine e a Santa Maria Novella. Due arresti e raffica di denunce

In questa notizia si parla di: firenze - sicurezza

Firenze, ex Ippodromo Le Mulina: partiti i lavori di messa in sicurezza

I nei sicurezza e traffico, Eike Schmidt: “Firenze? Peggiorata. E la sindaca è assente”

Firenze, via Mariti in sicurezza. Sei settimane di lavori. E riapre il rione del crollo

Controlli straordinari a Santa Maria Novella e Cascine: denunce e arresti - Nella serata di ieri controlli straordinari hanno interessato la stazione di Santa ... Da gonews.it

firenze sicurezza controlli cascineFermato ai controlli al parco delle Cascine, sequestrata droga a un 28enne - Nella serata di venerdì 19 settembre, nei pressi del parco delle Cascine, gli agenti di Polizia hanno fermato per un controllo un 28enne in via del Fosso Macinante. Riporta 055firenze.it

Cerca Video su questo argomento: Firenze Sicurezza Controlli Cascine