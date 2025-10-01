firenze pisa pistoia e la spezia in piazza per la flotilla la diretta delle manifestazioni

In diverse città toscane ma anche alla Spezia i cittadini sono scesi in piazza per sostenere la Global Sumud Flotilla. La missione umanitaria ha lanciato l’allerta intorno alle 19 italiane dell’1 ottobre prima che si perdessero i contatti con alcune imbarcazioni della flotta: a poche decine di miglia da Gaza, ancora in acque internazionali, si è palesato il temuto blocco militare israeliano, con battelli e gommoni hanno circondato tutti i mezzi della spedizione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

