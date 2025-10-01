Fire Down Below – L’inferno sepolto | la spiegazione del finale del film

Fire Down Below – L’inferno sepolto, uscito nel 1997, rappresenta un capitolo importante nella filmografia di Steven Seagal, all’epoca già affermato come star dell’ action anni ’90 grazie a titoli come Programmato per uccidere e Duro da uccidere. Il film si colloca nella fase in cui Seagal cercava di combinare le sue abilità nelle arti marziali con tematiche più adulte e realistiche, spostandosi dall’action puro verso un approccio più ambientalista e sociale. Qui l’attore interpreta Jack Taggart, un ispettore federale che si trova a confrontarsi con la criminalità ambientale e con la corruzione delle multinazionali, aggiungendo tensione morale al consueto ritmo da action movie. 🔗 Leggi su Cinefilos.it