Fioretto buon debutto internazionale per Rocchi e Rocchini Raddi brilla nelle qualificazioni agli Assoluti di spada
Firenze, 1 ottobre 2025 – Inizio della stagione agonistica per l’Accademia Schermistica Fiorentina con un buon debutto internazionale. I giovanissimi atleti Sebastiano Rocchi ed Eprham Rocchini hanno debuttato a Timinsoara (Romania) nella tappa del circuito satellite della Coppa del mondo Assoluti di fioretto. Una bella esperienza per i due diciassettenni che alla fine della gara si sono classificati rispettivamente al 71esimo e al 108esimo posto. Da questa settimana iniziano gli impegni nazionali, ma i due atleti difenderanno nuovamente i colori della nazionale italiana in Francia ad una manifestazione riservata agli Under 23 il 4 ottobre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
