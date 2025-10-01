La Fiorentina comincia il proprio percorso nel girone di UEFA Conference League con il match casalingo contro il Sigma Omuluc. La Viola spera di sbloccarsi in un momento davvero delicato nel quale in campionato sta faticando tantissimo e non ha ancora trovato il successo. La squadra di Stefano Pioli sta incontrando evidenti difficoltà soprattutto in . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Fiorentina-Sigma Olomuc (Conference League, 02-10-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici