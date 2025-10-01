Fiorentina senza parole sentenza UFFICIALE della FIFA | MERCATO BLOCCATO | Pradé non crede ai suoi occhi

Fiorentina senza parole, sentenza UFFICIALE della FIFA: MERCATO BLOCCATO Pradé non crede ai suoi occhi"> LA FIFA, soprattutto negli ultimi anni, sta “tirando la cinghia” per quanto riguarda le regole economiche e finanziarie. La FIFA ha introdotto nel corso degli anni norme sempre più rigide per regolamentare il calciomercato, con l’obiettivo di garantire trasparenza e correttezza. Le sanzioni per chi non rispetta queste regole possono essere molto pesanti e influire in maniera diretta sull’attività delle società. Dai divieti di tesseramento per una o più sessioni di mercato alle multe salate, le punizioni mirano a scoraggiare pratiche scorrette e a tutelare l’integrità del sistema. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Fiorentina senza parole, sentenza UFFICIALE della FIFA: MERCATO BLOCCATO | Pradé non crede ai suoi occhi

