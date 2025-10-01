Fiorentina Pioli | La Conference è un obiettivo Il valore della squadra verrà fuori

Firenze, 1 ottobre 2025 - Vigilia di debutto nella League Phase di Conference League per la Fiorentina, con Stefano Pioli che si è presentato al Media Center del Viola Park per rispondere alle domande dei giornalisti. "La Conference rappresenta un obiettivo che ci siamo prefissati da inizio stagione: va affrontata al meglio e al massimo. Questa partita è un'opportunità per iniziare al meglio il girone". Ha già chiara la formazione? "La squadra la saprà domattina, ho allenato tutti con doppi ruoli. Stanno tutti bene tranne Sohm che ha una fascite plantare. Domattina tutti sapranno chi gioca". La sua frase sulla Champions rivolta alla dimenticanza di Allegri è stata fraintesa? "Non è stata male interpretata quella frase sulla dimenticanza di Allegri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

