Fiorentina Pioli | Errore parlare di Champions? No sono convinto della nostra forza
Dopo il pareggio contro il Pisa, per la Fiorentina è tempo di rituffarsi nella Conference League. Domani (ore 21) i viola affronteranno il Sigma Olomouc per la prima gara della fase a gironi. Come di consueto, Stefano Pioli ha presentato la sfida. Queste le sue parole. "La Conference rappresenta. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: fiorentina - pioli
Ufficiale, Pioli torna in Serie A: è il nuovo allenatore della Fiorentina
Fiorentina, Pioli: “Mi aspettavo di avere più punti”
Pioli atteso venerdì a Firenze: l’ex allenatore del Milan torna alla Fiorentina
?#Pioli: “#Champions? Nessun ridimensionamento. Con #Commisso colloqui continui” #Fiorentina - X Vai su X
"O Pioli riesce a risolvere i problemi della squadra nel giro di una settimana, o serve prendere delle decisioni. L'allenatore della Fiorentina è in discussione" Pioli già in bilico? Parla Massimo Orlando, il link alla notizia https://www.fiorentinanews.com/news/ - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina, Pioli: "Errore parlare di Champions? No, sono convinto della nostra forza" - Dopo il pareggio contro il Pisa, per la Fiorentina è tempo di rituffarsi nella Conference League. Si legge su firenzetoday.it
Fiorentina, Pioli: "Colpa mia se i giocatori non rendono. Futuro? Legato ai risultati, vogliamo la Conference" - L'allenatore ha parlato dell'avvio negativo della squadra viola nella conferenza stampa della vigilia dell'esordio in Conference League ... Segnala corrieredellosport.it