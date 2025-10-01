Fiorentina Piccoli | Emozionato per il debutto in Europa Daremo tutti di più

Firenze, 1 ottobre 2025 - Roberto Piccoli scalpita. Oltre a De Gea è l'altro sicuro di giocare domani sera contro il Sigma Olomouc e per lui si tratterà del debutto in campo europeo. E' l'ex attaccante del Cagliari a presentarsi davanti ai microfoni del Media Center del Viola Park per rispondere alle domande dei giornalisti. In primis sul momento delicato della squadra viola. "Dobbiamo continuare sulla nostra strada. Il lavoro ripaga sempre e ci porterà alla vittoria". Questa la prima analisi dell'attaccante sulle difficoltà attuali. Pronto al debutto europeo? "Ci sarà la mia famiglia in tribuna, ma anche la mia nuova famiglia, la Fiorentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

