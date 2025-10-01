Finti carabinieri truffano due anziani ma vengono scoperti e arrestati

Grosseto, 1 ottobre 2025 – Due uomini sono stati arrestati per aver truffato una coppia di anziani fingendosi carabinieri. Il colpo, avvenuto a Grosseto, è stato sventato poche ore dopo grazie all'intuito di una pattuglia della stazione dei carabinieri di Capalbio e al pronto intervento del nucleo operativo e radiomobile di Orbetello. Tutto è iniziato nel pomeriggio di ieri, quando due uomini, dopo aver pranzato in un locale della zona, sono stati notati dai militari di pattuglia. Un controllo, effettuato più per istinto che per reale sospetto, ha messo in luce alcune anomalie: i due non erano del posto, viaggiavano su un'auto a noleggio intestata a un terzo soggetto, e fornivano spiegazioni vaghe sulla loro presenza in zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Finti carabinieri truffano due anziani, ma vengono scoperti e arrestati

In questa notizia si parla di: finti - carabinieri

Truffa del finto incidente, la Polizia: "Attenzione alle telefonate di finti avvocati o falsi carabinieri. Ecco come agire"

Allarme Truffe Spoofing: Finti Carabinieri Prosciugano Conti per Decine di Migliaia

Coppia sventa una truffa a Siracusa, agenti in borghese in azione e finti carabinieri in fuga

Altri due casi di truffa messa a segno da finti carabinieri a domicilio. - facebook.com Vai su Facebook

Ancora finti carabinieri, truffato il parroco di Chiarbola: svaniti oltre 50 mila euro https://ift.tt/ZjGBCic https://ift.tt/C8RbBQU - X Vai su X

Finti carabinieri truffano due anziani, ma vengono scoperti e arrestati - 500 euro in contanti, ma l’intuizione dei veri militari dell’Arma ha portato alla loro identificazione ... Scrive lanazione.it

Sorrento, finti carabinieri truffano anziani: arrestati un 20enne e un 16enne - Gli elementi raccolti hanno permesso di costruire un grave quadro indiziario: i due sono ritenuti responsabili di rapina impropria e truffa aggravata, con l’aggravante dell’età delle vittime e del dan ... Come scrive ilgazzettinovesuviano.com