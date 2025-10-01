I gatti liberi di Monza, tra non molto tempo, avranno una nuova casa. L’Oasi felina di via Procaccini, nell’area dell’ex Macello, sarà presto operativa. Il Comune, l’altro ieri, ha infatti stabilito, tramite determina, di pubblicare un avviso pubblico - con scadenza il 20 ottobre alle ore 12 - per l’affidamento in convenzione della gestione dell’Oasi. Tramite l’avviso pubblico, l’Amministrazione comunale intende individuare un ente a cui affidare la cura e la gestione della struttura attraverso una convenzione quinquennale, in linea con quanto previsto dal codice del Terzo settore. L’obiettivo è garantire il benessere dei gatti che verranno ospitati nell’Oasi e, al tempo stesso, promuovere una corretta cultura della relazione uomo-animale, valorizzando l’impegno del volontariato e delle associazioni che operano in difesa degli animali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Finalmente arriva il nuovo gattile. Rimborso da 10mila euro all'anno