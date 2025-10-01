Finali nazionali U18 l' Atletica Prato brilla a Mondovì

Prato, 1 ottobre 2025 - Pochi giorni fa, a Mondovì (Torino) si sono svolte le finali nazionali di società U18 d'atletica. Una competizione alla quale hanno preso parte alcuni dei migliori atleti e delle migliori atlete d'Italia, a livello giovanile. E tra loro c'erano anche gli agonisti dell'Atletica Prato, i quali sono riusciti a tornare a casa con una serie di medaglie e di piazzamenti di vertice che lasciano ben sperare in vista del futuro prossimo. Sono saliti sul podio Damiano Ferrari (oro nel peso con 14.61 e argento nel martello con 61.49) Elbenazar Ogemo (oro nei 110hs con 14”67 ) Matias Paoli (bronzo nei 5000 metri di marcia alla sua prima esperienza a questo livello) Iman Rida (oro nei 400hs con 1’05”81) Camilla Maria Angelini (argento nell’asta con 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it

