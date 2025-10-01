Finale Atp Pechino Sinner-Tien 6-2 | nessun problema per l’italiano che porta a casa il primo set in poco più di mezz’ora

Settima finale stagionale per Jannik Sinner, che a Pechino sfida la sorpresa Learner Tien per portare a casa il primo Atp 500 della stagione. L’altoatesino ha battuto De Minaur in semifinale nonostante qualche piccolo acciacco fisico, mentre Tien ha battuto Medvedev, costretto al ritiro nel terzo set, sul punteggio di 4-0 in favore dello statunitense. Di seguito il risultato e il commento in diretta del match. Sinner-Tien, il risultato del primo set. 6-2 – Sinner vince il primo set in poco più di mezz’ora, tenendo a zero il servizio decisivo per il primo parziale. Un primo set in cui Sinner non ha mai rischiato nei propri turni di battuta, concedendo poco e permettendosi anche di provare qualche soluzione nuova. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Finale Atp Pechino, Sinner-Tien 6-2: nessun problema per l’italiano, che porta a casa il primo set in poco più di mezz’ora

In questa notizia si parla di: finale - pechino

A che ora Sinner-Tien oggi, Finale ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming

Atp Pechino, Sinner riparte da Cilic. Il potenziale cammino verso la finale

Sinner quando gioca? Jannik mercoledì in campo a Pechino contro Cilic: orario, dove vederla in tv e streaming, precedenti e la possibile finale con Musetti

Sinner-Tien la finale dell'Atp di Pechino LIVE su Sky Sport #SkySport #Sinner #AtpPechino #SinnerTien #Tennis #SkyTennis - X Vai su X

Jannik Sinner gioca domani la finale del torneo di Pechino contro Learner Tien. In quali condizioni fisiche arriva al match per il titolo? Dopo la partita vinta in diretta tv racconta dell'imprevisto - facebook.com Vai su Facebook

Sinner-Tien 3-1, diretta finale Atp 500 Pechino: Jannik tiene il servizio nel quarto game della finale - L'azzurro ha vinto contro De Minaur (undicesimo successo in tutti i precedenti) e ha guadagnato ... Scrive ilmattino.it

Finale Atp Pechino, Sinner-Tien 2-0: early break dell’italiano nel primo set - Settima finale stagionale per Jannik Sinner, che a Pechino sfida la sorpresa Learner Tien per portare a casa il primo Atp 500 della stagione. Scrive ilfattoquotidiano.it