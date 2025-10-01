Finale Atp Pechino Sinner-Tien 5-1 | doppio break dell’italiano nel primo set

Settima finale stagionale per Jannik Sinner, che a Pechino sfida la sorpresa Learner Tien per portare a casa il primo Atp 500 della stagione. L’altoatesino ha battuto De Minaur in semifinale nonostante qualche piccolo acciacco fisico, mentre Tien ha battuto Medvedev, costretto al ritiro nel terzo set, sul punteggio di 4-0 in favore dello statunitense. Di seguito il risultato e il commento in diretta del match. Sinner-Tien, il risultato del primo set. 5-1 – Qualche errore di troppo per Sinner in questo game di battuta, ma l’altoatesino riesce comunque a portarlo a casa ai vantaggi grazie a due ottime prime di servizio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Finale Atp Pechino, Sinner-Tien 5-1: doppio break dell’italiano nel primo set

