Finale Atp Pechino Sinner-Tien 3-1 | early break dell’italiano nel primo set

Settima finale stagionale per Jannik Sinner, che a Pechino sfida la sorpresa Learner Tien per portare a casa il primo Atp 500 della stagione. L’altoatesino ha battuto De Minaur in semifinale nonostante qualche piccolo acciacco fisico, mentre Tien ha battuto Medvedev, costretto al ritiro nel terzo set, sul punteggio di 4-0 in favore dello statunitense. Di seguito il risultato e il commento in diretta del match. Sinner-Tien, il risultato del primo set. 3-1: nessun problema per Jannik Sinner, che tiene a zero il proprio turno di servizio. L’azzurro ha già piazzato anche due ace. 2-1: si sblocca anche lo statunitese, che senza problemi tiene la battuta, complici anche due errori di Sinner. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Finale Atp Pechino, Sinner-Tien 3-1: early break dell’italiano nel primo set

