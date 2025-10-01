Filtrec investimenti per 7 milioni per l’automazione della produzione
Il 2025 è sicuramente un anno importante per gli investimenti per la Filtrec di Telgate. La società, fondata nel 1991, svetta a livello mondiale nella produzione di soluzioni per la filtrazione idraulica e di processo. Unendo un’esperienza trentennale a una costante spinta all’innovazione, realizziamo filtri, elementi filtranti, ricambi e accessori di alta qualità. Inn questo anno, Filtrec, ha acquisito la storica Giberti Srl – azienda specializzata nella filtrazione di processo e nella caldareria, fondata nel 1934 e con sede in provincia di Como. Mentre per la fine 2025 Filtrec ultimerà il nuovo magazzino automatico della sede di Telgate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: filtrec - investimenti
Cambiamento climatico e PNRR spingono gli investimenti idrici: 40 miliardi entro il 2029 - In Italia, la sempre più scarsa disponibilità delle risorse idriche, l’aumento del rischio alluvionale – che riguarda ... Come scrive msn.com
Tot, 7 milioni per la fintech delle pmi. La Ceo Messina, “Semplifichiamo la vita alle imprese” - Tot, la piattaforma fintech italiana guidata da Doris Messina e Bruno Reggiani ha chiuso un round di investimento pre- Riporta repubblica.it