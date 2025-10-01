Il 2025 è sicuramente un anno importante per gli investimenti per la Filtrec di Telgate. La società, fondata nel 1991, svetta a livello mondiale nella produzione di soluzioni per la filtrazione idraulica e di processo. Unendo un’esperienza trentennale a una costante spinta all’innovazione, realizziamo filtri, elementi filtranti, ricambi e accessori di alta qualità. Inn questo anno, Filtrec, ha acquisito la storica Giberti Srl – azienda specializzata nella filtrazione di processo e nella caldareria, fondata nel 1934 e con sede in provincia di Como. Mentre per la fine 2025 Filtrec ultimerà il nuovo magazzino automatico della sede di Telgate. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Filtrec, investimenti per 7 milioni per l’automazione della produzione