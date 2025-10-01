Film d’azione di jason statham shelter in uscita a gennaio 2026

anticipazioni sulla nuova pellicola di Jason Statham: “Shelter”. Nel panorama cinematografico internazionale, Jason Statham si prepara a tornare sul grande schermo con un nuovo film d’azione intitolato Shelter. La pellicola, attesa per le prime settimane del 2026, rappresenta uno dei progetti più interessanti dell’attore britannico, noto per aver interpretato ruoli iconici in franchise di grande successo. uscita e dettagli principali del film. data di uscita e regia. Il film è programmato per essere distribuito nelle sale cinematografiche a partire dal 30 gennaio 2026. La direzione è affidata a Ric Roman Waugh, regista noto per aver diretto opere come Angel Has Fallen, Greenland, e il prossimo capitolo Greenland 2: Migration. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

