Filippo Rebuzzini denunciato per oltraggio ai carabinieri

Filippo Rebuzzini, figlio di Maurizio, trovato morto nel suo studio in via Zuretti a Milano il 17 settembre, ha ricevuto una denuncia per oltraggio alle forze dell’ordine. I carabinieri domenica mattina lo stavano aiutando a trovare il telefono cellulare che aveva perso. Era in stato di alterazione psicofisica. A un certo punto ha cominciato a offendere i militari e a filmarli con un secondo telefono che aveva con sé. Ed è stato denunciato. La morte del padre. Due settimane fa era stato proprio Filippo a chiamare i soccorsi dopo aver trovato suo padre a terra davanti alla porta del suo laboratorio di via Zuretti. 🔗 Leggi su Open.online

