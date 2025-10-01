Filippo Rebuzzini chiama i carabinieri e poi li insulta | denunciato

Prima ha chiamato il 112 per segnalare lo smarrimento del suo telefono. Poi si è scagliato contro i carabinieri, intervenuti in piazzale Duca d'Aosta per aiutarlo a ritrovarlo. Ed è finito denunciato. Il protagonista è Filippo Rebuzzini, 44 anni, figlio del critico fotografico Maurizio Rebuzzini. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

