Filippo Grosso figlio del Fabio Mundial e nipote di Giorgio Repetto è il volto nuovo del calcio italiano

Una grande dinastia del calcio abruzzese ha trovato un nuovo erede. È quella Grosso-Repetto. Filippo Grosso, figlio di Fabio, l'eroe del Mondiale in Germania 2006, e nipote di Girogio Repetto, icona del Pescara Calcio come giocatore e come dirigente, infatti, è andato subito in gol al debutto da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: filippo - grosso

Una rete storica e una dinastia che continua. Filippo Grosso, figlio di Fabio, campione del mondo nel 2006 con la nazionale italiana, è il Player of the Week della Serie BKT. - facebook.com Vai su Facebook

Un gol storico per Filippo Grosso Alla prima da titolare in B, segna il figlio di Fabio Nato a settembre 2006, pochi mesi dopo il Mondiale vinto dal padre con l'Italia #MantovaFrosinone #SerieBKT #DAZN - X Vai su X

Grosso jr a Frosinone, è quasi una dinastia: chi è il figlio di Fabio - Nel Frosinone ancora imbattuto e secondo assieme a Palermo e Cesena, trova gloria ... Secondo tuttosport.com

Lega B: "5a giornata, Grosso è il Player of the Week" - Filippo Grosso, figlio di Fabio, campione del mondo nel 2006 con la nazionale italiana, è. Da msn.com