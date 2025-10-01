Filippo Grosso figlio del Fabio Mundial e nipote di Giorgio Repetto è il volto nuovo del calcio italiano

Ilpescara.it | 1 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una grande dinastia del calcio abruzzese ha trovato un nuovo erede. È quella Grosso-Repetto. Filippo Grosso, figlio di Fabio, l'eroe del Mondiale in Germania 2006, e nipote di Girogio Repetto, icona del Pescara Calcio come giocatore e come dirigente, infatti, è andato subito in gol al debutto da. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: filippo - grosso

filippo grosso figlio fabioGrosso jr a Frosinone, è quasi una dinastia: chi è il figlio di Fabio - Nel Frosinone ancora imbattuto e secondo assieme a Palermo e Cesena, trova gloria ... Secondo tuttosport.com

filippo grosso figlio fabioLega B: "5a giornata, Grosso è il Player of the Week" -  Filippo Grosso, figlio di Fabio, campione del mondo nel 2006 con la nazionale italiana, è. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Filippo Grosso Figlio Fabio