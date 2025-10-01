Filippo Ganna ha chiuso in seconda posizione la cronometro individuale valevole per i Campionati Europei 2025 di ciclismo su strada in Francia. Lo specialista azzurro delle prove contro il tempo si è dovuto arrendere solamente a cospetto del fenomeno belga Remco Evenepoel, che ha trionfato con 43? di vantaggio nonostante le energie spese nelle ultime due settimane in Africa per i Mondiali. “ Ho fatto la mia gara e sono contento della prestazione. Non pensavo che Remco riuscisse a recuperare le fatiche del Mondiale in così poco tempo. È stato bravo, ha fatto un tempone, non ho nulla da rimproverarmi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Filippo Ganna: "Il vento mi ha penalizzato, ma Evenepoel ha fatto un tempone"