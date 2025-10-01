Filippo Ganna è argento agli Europei | Non mi aspettavo un Evenepoel così forte
Étoile-sur-Rhone (Francia), 1 ottobre 2025 - Dalle lacrime di Kigali ai sorrisi di Étoile-sur-Rhone: nel mezzo pochissime ore, di cui la gran parte trascorsa in viaggio. Il protagonista è Remco Evenepoel, che aveva chiuso i Mondiali di ciclismo 2025 con un argento ricco di rimpianti per quel guaio meccanico alla bici che l'aveva tolto dai giochi nella fase clou della prova in linea, che sarebbe poi andata a Tadej Pogacar. Eppure, in Ruanda il belga si era già preso il titolo iridato a cronometro, tra l'altro per il terzo anno di fila: un bottino bissato agli Europei di ciclismo 2025, aperti da una giornata interamente dedicata alla specialità che ha ormai un solo padrone anche a spese di Filippo Ganna, costretto ad accontentarsi dell'argento, con il sorprendente Niklas Larsen a completare il podio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
