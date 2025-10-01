Filippine terremoto di magnitudo 6.9 devasta l’arcipelago | almeno 69 morti
Descriverla come una tragedia non basta. Perché il terremoto che ha colpito le Filippine questa notte è stato a dir poco devastante. Palazzi ridotti in macerie, corrente elettrica interrotta, asfalto delle strade spaccato e voragini che hanno inghiottito alberi, macchine e pali della luce, cambiando per sempre l’isola di Cebu. Ma oltre le infrastrutture incenerite, . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Il bilancio si aggrava di ora in ora. Il terremoto ha colpito l'isola di Cebu. Decine gli edifici danneggiati. Il video del crollo dal campanile della chiesa dei Santi Pietro e Paolo sull'isola di Bantayan.
Filippine in ginocchio: il devastante terremoto fa tremare il ponte, i morti sono almeno 69 - 9 ha colpito le Filippine centrali, causando almeno 69 morti e oltre 150 feriti
Terremoto di magnitudo 6.9 nelle Filippine: 69 i morti. "Ci sono persone ancora sotto le macerie" - A Bogo, città di 90mila abitanti, segnalata metà delle vittime.