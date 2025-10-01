Filippine terremoto di magnitudo 6.9 | almeno 69 le vittime

Nella serata di ieri, martedì 30 ottobre, una scossa di terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito ha colpito le Filippine centrali. Al momento, il bilancio è salito e 69 vittime e centinaia di feriti. TERREMOTO – Come riportato da Adnkronos, l’epicentro a soli 10 chilometri di profondità nelle acque a ovest di Palompon, vicino alla città di . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Filippine, terremoto di magnitudo 6.9

Filippine: terremoto di magnitudo 6,7 colpisce l'isola di Leyte

Terremoto di magnitudo 6.9 scuote le Filippine centrali, allerta tsunami poi rientrata

Profondo cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime del devastante #terremoto che ha colpito ieri notte #Cebu nelle #Filippine. L’Italia si stringe al popolo filippino in questo momento di dolore. - X Vai su X

Radio1 Rai. . #Terremoto nelle #Filippine di magnitudo 6.9. Il bilancio provvisorio è di 60 morti, ma la protezione civile ha fatto sapere che continuano ad arrivare segnalazioni "La situazione resta instabile". Crollati molti edifici. Colpita la popolosa isola di Ce - facebook.com Vai su Facebook

Terremoto di magnitudo 6.9 nelle Filippine: 69 i morti. “Ci sono persone ancora sotto le macerie” - A Bogo, città di 90mila abitanti, segnalata metà delle vittime. Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Forte terremoto di magnitudo 6.9 nelle Filippine: decine di vittime e crolli - Il bilancio delle vittime del terremoto che ha scosso le Filippine centrali continua a salire, con crolli, blackout e ospedali al collasso. Segnala meteo.it