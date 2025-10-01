Filippine terremoto di magnitudo 6.9 a Cebu | decine di vittime e danni gravi

(LaPresse) Un terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito la provincia centrale di Cebu nelle Filippine. L’epicentro del sisma, causato dal movimento di una faglia sottomarina a una profondità pericolosamente bassa di 5 chilometri, è stato segnalato a circa 19 chilometri a nord-est di Bogo, una città costiera di circa 90mila abitanti. Decine le vittime, ma si teme che il bilancio sia destinato ad aumentare. Le autorità hanno affermato che le piogge intermittenti e i danni a ponti e strade stanno ostacolando le operazioni di soccorso. Nelle immagini alcune persone sono state soccorse fuori da un ospedale di Cebu. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Filippine, terremoto di magnitudo 6.9 a Cebu: decine di vittime e danni gravi

