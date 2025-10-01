Filippine sisma | 26 vittime147 feriti

3.26 Il bilancio delle vittime del potente terremoto che ha scosso le Filippine centrali è salito a 26, con altri 147 feriti, secondo quanto riferito dall'agenzia governativa per i soccorsi in caso di calamità. Il terremoto di magnitudo 6.9 che ha colpito l'isola di Cebu nella tarda serata di martedì ha causato il crollo o il danneggiamento di almeno 22 edifici nelle Filippine centrali, secondo quanto riportato nell'ultimo bollettino. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: filippine - sisma

Filippine: 5 morti a causa del sisma

#NEWS - #Terremoto di #magnitudo 6.9 nelle #Filippine: crolla il secolare #Santuario di Santa Rosa de Lima di #Daanbantayanche che rappresenta un importante simbolo religioso e culturale per la comunità locale. Il #sisma che ha colpito il nord dell'isola - X Vai su X

Sisma nelle Filippine, il bilancio sale a 26 morti e 147 feriti - 9 che ha scosso le Filippine centrali nella serata di martedì è salito a 26. Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Violento sisma di magnitudo 6.9 al largo delle Filippine, almeno 26 morti - Un terremoto di magnitudo 6,9 ha colpito al largo delle coste delle Filippine centrali, uccidendo almeno 26 persone (147 i feriti), secondo l'ultimo bollettino fornito dalla autorità. Riporta msn.com