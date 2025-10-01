Filippine in ginocchio | il devastante terremoto fa tremare il ponte i morti sono almeno 69
Un devastante terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito le Filippine centrali, causando almeno 69 morti e oltre 150 feriti. Ospedali al collasso, migliaia di sfollati e gravi danni alle infrastrutture. Un video mostra la furia del sisma: un ponte trema e automobilisti e motociclisti sono costretti a fermarsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Terremoto nelle Filippine di magnitudo 6,9, decine di morti a Bogo per gli edifici crollati: ospedali in tilt - Secondo quanto riferito dal Manila Times, il sisma, di origine tettonica e con una profondità di 10 chilometri, si è verificato alle 21:59 locali, con epicentro a circa 17 chilometri da Bogo City, ... Lo riporta virgilio.it